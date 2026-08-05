الأربعاء 2026-08-05 01:26 م

وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها

وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها
وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها
 
الأربعاء، 05-08-2026 01:09 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية متواصلة تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

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وأدان، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المخصص لدعم القدس وأماكنها المقدسة، والمنعقد في العاصمة عمّان، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة، والتي تُعد تحديًا مباشرًا لاتفاق السلام.


وأكد بن فرحان على الدور التاريخي الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وصون هويتها التاريخية.

 

 وتابع: "نجتمع اليوم في وقت تتعرض فيه مدينة القدس، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، لانتهاكات متواصلة تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، وتقويض هوية المدينة وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي".

 
 


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