وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها

وأدان، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المخصص لدعم القدس وأماكنها المقدسة، والمنعقد في العاصمة عمّان، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة، والتي تُعد تحديًا مباشرًا لاتفاق السلام.
وأكد بن فرحان على الدور التاريخي الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وصون هويتها التاريخية.
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