وزير الخارجية السوري يشيد بجهود الأردن في دعم استقرار سوريا وسيادتها

الوكيل الإخباري- ثمّن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، السبت، جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الحكومة السورية في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وتحفظ حقوق كل مواطنيها.

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وأجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، مباحثات موسّعة، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، سبقها محادثات ثلاثية مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك شاركت فيه الأجهزة المعنية حول الأوضاع في سوريا وسبل تفعيل وقف إطلاق النار الذي أُنجِز اليوم حقنًا للدماء وحفاظًا على أمن سوريا وسلامة مواطنيها.



وأكّد الصفدي والشيباني عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا، وأهمية تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



وأعاد الوزيران التأكيد على إدانة الاعتداءات والغارات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وتدخلاتها فيها، والتي تُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادتها يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاكًا لاتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل للعام ١٩٧٤.