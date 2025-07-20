وزير الخارجية السوري يشيد بجهود الأردن في دعم استقرار سوريا وسيادتها

وأجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، مباحثات موسّعة، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، سبقها محادثات ثلاثية مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك شاركت فيه الأجهزة المعنية حول الأوضاع في سوريا وسبل تفعيل وقف إطلاق النار الذي أُنجِز اليوم حقنًا للدماء وحفاظًا على أمن سوريا وسلامة مواطنيها.
وأكّد الصفدي والشيباني عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا، وأهمية تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وأعاد الوزيران التأكيد على إدانة الاعتداءات والغارات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وتدخلاتها فيها، والتي تُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادتها يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاكًا لاتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل للعام ١٩٧٤.
وأكّد الوزيران أهمية تنفيذ الخطوات التي اتُّفِقَ عليها في الاجتماع الثلاثي الذي ضم الصفدي والشيباني وبارِك، والتي تستهدف دعم سوريا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان أمنها وسلامة مواطنيها.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وسوريا يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء
-
حوارية حول أخطار الفضاء الإلكتروني بالزرقاء
-
تعبيد الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع الاستشفائي بعجلون
-
بلدية الزرقاء تطلق حملة "الانتماء نحو زرقاء أجمل"
-
فرص عمل بالمطاعم والمخابز في إربد
-
التوثيق الملكي والبريد يقيمان معرض برق وبريد وهاتف
-
الشديفات يتفقد مراكز الشباب في البادية الشمالية الشرقية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات