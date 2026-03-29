الأحد 2026-03-29 07:09 م

وزير الخارجية العراقي: نرفض أي اعتداء أو استهداف يطال الأردن ودول الخليج

الأحد، 29-03-2026 06:33 م

الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأحد، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

اضافة اعلان


وقال حسين إن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ولن يكون طرفا في أي صراع.


وأضاف أن "أمن الدول العربية يعدّ جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي"، مؤكدا أن العراق يرفض أي اعتداء أو استهداف يطال الأردن ودول الخليج العربي.

 
 


