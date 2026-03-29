وزير الخارجية العراقي: نرفض أي اعتداء أو استهداف يطال الأردن ودول الخليج

الوكيل الإخباري- أكّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأحد، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال حسين إن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ولن يكون طرفا في أي صراع.