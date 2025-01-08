وزير الخارجية العُماني: العلاقات بين الأردن وعُمان تاريخية ومتينة وتعكس التعاون المشترك

وأضاف خلال اللقاء الإعلامي المنعقد حاليا في العاصمة العمانية مسقط إن هذه العلاقات المتوارثة بين البلدين ترجمت إلى تعاون وشراكات في مجالات متعددة.
وأشاد البوسعيدي بالنجاحات التي تحققت من خلال ابتعاث الطلبة العمانيين إلى الأردن، بالإضافة إلى دور الأردنيين في مسيرة التعليم والبناء في سلطنة عمان، معبرا عن مشاعر المحبة والتقدير لهم.
كما تناول وزير الخارجية العماني، أهمية التنسيق العربي المشترك تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.
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