وزير الخارجية العُماني: العلاقات بين الأردن وعُمان تاريخية ومتينة وتعكس التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، أن العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان هي علاقات تاريخية متينة وقوية، تتسم بالثقة المتبادلة والاحترام الكبير بين البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان



وأضاف خلال اللقاء الإعلامي المنعقد حاليا في العاصمة العمانية مسقط إن هذه العلاقات المتوارثة بين البلدين ترجمت إلى تعاون وشراكات في مجالات متعددة.



وأشاد البوسعيدي بالنجاحات التي تحققت من خلال ابتعاث الطلبة العمانيين إلى الأردن، بالإضافة إلى دور الأردنيين في مسيرة التعليم والبناء في سلطنة عمان، معبرا عن مشاعر المحبة والتقدير لهم.