وزير الخارجية: رسالتنا أننا نقف إلى جانب الشعب السوري

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك، السبت، أن هذه لحظة تاريخية ونريد لها أن تتحول إلى منجز تاريخي للشعب السوري.
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