 
السبت 2024-12-14 08:44 م
 

وزير الخارجية: رسالتنا أننا نقف إلى جانب الشعب السوري

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
السبت، 14-12-2024 06:42 م

الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن رسالتنا هي الوقوف إلى جانب سوريا والشعب السوري في مرحلة البناء بعد سنوات من القتل والتشريد وحتى يحقق الشعب السوري تطلعاته ببناء دولته.

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وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك، السبت، أن هذه لحظة تاريخية ونريد لها أن تتحول إلى منجز تاريخي للشعب السوري.

 
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