الخميس 2025-04-24 03:10 م
 

وزير الخارجية: عبء اللجوء يتطلب التعاون من الجميع

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
 
الخميس، 24-04-2025 02:20 م
الوكيل الإخباري-  أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مباحثات مع نظيره الهنغاري، بيتر سيارتو ضرورة وقف العدوان على غزة والسماح بإدخال المساعدات.اضافة اعلان


وأعاد الصفدي خلال مؤتمر صفحي عقده مع سيارتو، التأكيد على ضرورة دعم واستقرار لبنان وسوريا.
وقال الصفدي "عبء اللجوء يتطلب التعاون من الجميع".

وقال الصفدي، زيارة وزير الخارجية الهنغاري جاءت للمزيد من البحث حول كيفية تفعيل العلاقات الثنائية المتنامية بين بلدينا.

من جانبه ثمن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، مساعي الأردن من أجل تحقيق السلام، وموقف الأردن ضد التطرف.

وأضاف سيارتو قائلا، "أمن الشرق الأوسط وأمن أوروبا مرتبطان مع بعضهما البعض".
 
gnews

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