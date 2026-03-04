وزير الخارجية: لا توجد سفارة إسرائيلية عاملة في الأردن منذ الحرب على غزة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أنه لا توجد سفارة إسرائيلية عاملة في الأردن ولا وجود دبلوماسي إسرائيلي منذ اندلاع الحرب على غزة.

وقال الصفدي خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن المملكة واجهت أي تصريحات أو مواقف إسرائيلية قد تمس بالأردن بالحزم والوضوح.

وأضاف أن م وقف الأردن من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ثابت وواضح ولم يتغير.

وشدد الصفدي على أن أمن الأردن وسيادته واستقراره وسلامة مواطنيه تمثل خطوطا حمراء، وأن المملكة أبلغت إسرائيل بضرورة احترام سيادة الأردن وعدم المساس بمصالحه الوطنية.