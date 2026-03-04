الأربعاء 2026-03-04 01:06 م

وزير الخارجية: لا توجد سفارة إسرائيلية عاملة في الأردن منذ الحرب على غزة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أنه لا توجد سفارة إسرائيلية عاملة في الأردن ولا وجود دبلوماسي إسرائيلي منذ اندلاع الحرب على غزة.

وقال الصفدي خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن المملكة واجهت أي تصريحات أو مواقف إسرائيلية قد تمس بالأردن بالحزم والوضوح.

 

وأضاف أن موقف الأردن من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ثابت وواضح ولم يتغير.

 

وشدد الصفدي على أن أمن الأردن وسيادته واستقراره وسلامة مواطنيه تمثل خطوطا حمراء، وأن المملكة أبلغت إسرائيل بضرورة احترام سيادة الأردن وعدم المساس بمصالحه الوطنية.

 

وبيّن أن سجلات البرلمان ووسائل الإعلام تثبت أن الأردن لم يتوقف يوما عن التعبير عن موقفه الرافض للاحتلال الإسرائيلي والعدوان على الفلسطينيين، ورفض سياسات التجويع في غزة، ومحاولات ضم الضفة الغربية، إضافة إلى رفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية.

 
 


