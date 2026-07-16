وزير الخارجية: لا توجد قواعد أميركية في الأردن

وأضاف الصفدي، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة، أن السردية الإيرانية التي تتحدث عن وجود قواعد أميركية في الأردن، وتستخدم ذلك لتبرير الهجمات، "غير صحيحة"، مؤكدًا أن الجنود الأميركيين موجودون في الأردن منذ فترة طويلة في إطار التعاون بين البلدين، ولا سيما في مكافحة تنظيم داعش، وضمن اتفاقية الدفاع التي تحترم سيادة الأردن وأسس التعاون بين الجانبين.
وأكد أن الهجمات على الأردن ودول الخليج "غير مقبولة وغير مبررة".
وأشار إلى تواصله مع نظرائه وسألهم عن أسباب تنفيذ تلك الهجمات، مؤكدا أن الأردن "ليس جزءا وليس طرفا في هذا النزاع"، وأنه "لا يوجد أي مبرر نهائي لهذه الهجمات".
وشدد الصفدي على إدانة الأردن لهذه الهجمات، معتبرًا أنها تخلق صعوبات وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
ولفت إلى أن المنطقة تمر بـ"ديناميكية صعبة جدا"، مؤكدًا أن "لا أحد في المنطقة يريد للحرب أن تبدأ، والكل يريد حلًا سياسيا".
وقال الصفدي إن الجهود تنصب حاليا على وقف الحرب ودعم مسار سياسي "لا يتعامل فقط مع مصادر التوتر الحالية، وإنما ينظر أيضا إلى مصادر التوتر الممتدة منذ عقود بين إيران والمنطقة".
وأكد أن جميع دول المنطقة تريد إقامة علاقات طيبة مع إيران، "ولكن يجب أن يكون هناك مجال لأن تكون هنالك علاقات طيبة"، مشددا على أن "تدخل إيران في المنطقة، وتدخلها في شؤون المنطقة، وعدم احترامها لسيادة الدول، يجب أن ينتهي".
وأضاف أنه ينبغي وضع جميع هذه القضايا على طاولة النقاش، ومعالجة مختلف أسباب التوتر، بما يتيح للمنطقة أن تنعم بالسلام والاستقرار الذي تستحقه.
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