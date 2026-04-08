وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأربعاء، 08-04-2026 09:24 م

الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاتٍ هاتفيّةً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث معهم الجهودَ المُستهدِفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وأكّد الصفدي خلال اتصالاته مساء أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، ترحيبَ المملكة باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة ودائمة على الأسس التي تضمن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة وتعالج جميع أسباب التوتر على مدى العقود الماضية وتعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






