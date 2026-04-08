وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاتٍ هاتفيّةً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث معهم الجهودَ المُستهدِفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

