وزير الخارجية من برلين: ضرورة دعم "أونروا" لتمكينها من الاستمرار في دورها

الوكيل الإخباري- واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لقاءاته الخميس في برلين، حيث التقى وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية نيلز آنين وعددًا من أعضاء البرلمان الفدرالي الألماني، وتحدّث في جلسة حوارية استضافتها مؤسسة كونراد أديناور.

وتناولت المحادثات سبل تعزيز علاقات الشراكة بين الأردن وألمانيا، والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار.



وركّزت محادثات الصفدي مع وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية نيلز آنين على التعاون التنموي والاقتصادي مع ألمانيا.