وزير الخارجية من برلين: ضرورة دعم "أونروا" لتمكينها من الاستمرار في دورها

وتناولت المحادثات سبل تعزيز علاقات الشراكة بين الأردن وألمانيا، والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار.
وركّزت محادثات الصفدي مع وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية نيلز آنين على التعاون التنموي والاقتصادي مع ألمانيا.
وأكّد الصفدي وأنين أهمية الاستمرار في العمل على توسعة برامج التعاون في عديد قطاعات حيوية تشمل المياه والتعليم والتدريب المهني.
-
أخبار متعلقة
-
دعوة الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعقد اجتماعها السنوي في 24 نيسان
-
ارادة ملكية بخصوص المجالي
-
محافظة جرش تحتفل بيوم العَلَم
-
46 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
اتحاد الجمعيات الخيرية يحتفل بيوم العَلَم
-
الملك يهنئ الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء
-
محافظ العاصمة: الأردنيون يحتفلون براية الوطن بروح استثنائية
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة جعفر نجل الوزير ومدير المخابرات الأسبق نذير رشيد