وزير الخارجية: نشكر ليبيا ومنظمة التعاون الإسلامي على تضامنهما مع الأردن

وكان الصفدي قد تلقى الخميس اتصالا هاتفيا من المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا الطاهر الباعور.
وأعرب الباعور عن إدانة ليبيا الشديدة للمخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الأردن، مؤكدًا تضامن ليبيا الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة كل التحديات الأمنية.
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