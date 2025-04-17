وزير الخارجية: نشكر ليبيا ومنظمة التعاون الإسلامي على تضامنهما مع الأردن

10:10 م

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الوكيل الإخباري- قدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، شكره لليبيا ومنظمة التعاون الإسلامي اللذين أكدا الخميس، تضامنهما مع الأردن في مواجهة محاولة استهداف أمن الأردن واستقراره التي أحبطتها الأجهزة الأمنية الباسلة. اضافة اعلان





وكان الصفدي قد تلقى الخميس اتصالا هاتفيا من المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا الطاهر الباعور.



وأعرب الباعور عن إدانة ليبيا الشديدة للمخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الأردن، مؤكدًا تضامن ليبيا الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة كل التحديات الأمنية.