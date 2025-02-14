وزير الخارجية: نعمل على مقترح عربي يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهلها

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته الـ61 ضمن جلسة بعنوان تحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة: "آفاق السلام في الشرق الأوسط" أن تحقيق السلام الدائم والعادل يتحقق بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني.
وشدد الصفدي خلال الجلسة على أن الفلسطينيين متعلقون بأرضهم ولا يرغبون بمغادرتها، ويريدون سلاما والعيش بأرضهم.
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