وزير الخارجية: نعمل على مقترح عربي يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهلها

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، إن هنالك عمل على مقترح عربي يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير أهلها.

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وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته الـ61 ضمن جلسة بعنوان تحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة: "آفاق السلام في الشرق الأوسط" أن تحقيق السلام الدائم والعادل يتحقق بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني.