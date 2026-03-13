وزير الخارجية: نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات مع سوريا

10:51 ص

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، أن الأردن يمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية، والوقوف مع الحكومة السورية بالمطلق في مواجهة التحديات. اضافة اعلان





وقال الصفدي عبر حسابه على "إكس": محادثات أخوية مثمرة خلال زيارة للجمهورية العربية السورية الشقيقة تشرفت خلالها بنقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع".



وأضاف: "نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز علاقاتنا الأخوية التاريخية، ونقف مع الحكومة السورية بالمطلق في مواجهة التحديات، وفي جهودها إعادة بناء الوطن السوري الآمن، المستقر، الموحد، المنجز لكل أبنائه بعد سنوات من القهر والدمار".





