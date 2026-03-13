وزير الخارجية: نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات مع سوريا

وقال الصفدي عبر حسابه على "إكس": محادثات أخوية مثمرة خلال زيارة للجمهورية العربية السورية الشقيقة تشرفت خلالها بنقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع".
وأضاف: "نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز علاقاتنا الأخوية التاريخية، ونقف مع الحكومة السورية بالمطلق في مواجهة التحديات، وفي جهودها إعادة بناء الوطن السوري الآمن، المستقر، الموحد، المنجز لكل أبنائه بعد سنوات من القهر والدمار".
-
أخبار متعلقة
-
الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي
-
اجتماع أردني خليجي يبحث الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد في المنطقة
-
صفارات الإنذار تدوي في الأردن
-
لأول مرة بالخدمات الطبية..استخدام المنظار الجراحي لعلاج الأكياس الكلبية الرئوية عند الأطفال
-
رئيس سلطة العقبة: انسياب البضائع ووصول البواخر للعقبة مستمر دون تأثر
-
اعلان صادر عن وزارة الخارجية
-
العيسوي يعزي المشاقبة وآل مراد
-
الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان وهذا ما جرى