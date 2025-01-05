وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات يزورون تركيا غدا

الوكيل الإخباري- يزور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، يوم غد الاثنين، الجمهورية التركية الشقيقة.

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