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وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات يزورون تركيا غدا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الأحد، 05-01-2025 06:32 م

الوكيل الإخباري-    يزور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، يوم غد الاثنين، الجمهورية التركية الشقيقة.

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وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن الزيارة تأتي لعقد مباحثات موسعة مع نظرائهم حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية خصوصاً القضية الفلسطينية وجهود وقف العدوان على غزة وتطورات الأوضاع في سوريا في إطار عملية التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين.

 
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