وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات يزورون تركيا اليوم الاثنين

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الوكيل الإخباري- يزور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، اليوم الاثنين، الجمهورية التركية الشقيقة. اضافة اعلان





وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن الزيارة تأتي لعقد مباحثات موسعة مع نظرائهم حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية خصوصاً القضية الفلسطينية وجهود وقف العدوان على غزة وتطورات الأوضاع في سوريا في إطار عملية التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين.