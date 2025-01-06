وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات يزورون تركيا اليوم الاثنين

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن الزيارة تأتي لعقد مباحثات موسعة مع نظرائهم حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية خصوصاً القضية الفلسطينية وجهود وقف العدوان على غزة وتطورات الأوضاع في سوريا في إطار عملية التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين.
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