الأربعاء 2026-05-20 08:59 م

وزير الخارجية ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة

الأربعاء، 20-05-2026 07:45 م

الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن، في بداية زيارة لإيرلندا بحث خلالها أيضا العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة مع وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي.

والتقى الصفدي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الإيرلندي جون لاهارت وعددًا من أعضاء اللجنة.


ونقل الصفدي خلال لقائه رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة إيرلندا كاترين كولوني، وإلى رئيس الوزراء مارتن الذي بعث تحياته إلى جلالة الملك، وأكّد أهمية العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها.


وبحث الصفدي مع رئيس الوزراء الإيرلندي آفاق زيادة التعاون الثنائي وجهود استعادة الهدوء في المنطقة. وثمّن دور إيرلندا في دعم جهود تكريس الاستقرار، ومواقفها الثابتة الداعمة للسلام العادل في المنطقة على أساس حل الدولتين.

 
 


