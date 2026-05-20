وزير الخارجية ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة

والتقى الصفدي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الإيرلندي جون لاهارت وعددًا من أعضاء اللجنة.
ونقل الصفدي خلال لقائه رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة إيرلندا كاترين كولوني، وإلى رئيس الوزراء مارتن الذي بعث تحياته إلى جلالة الملك، وأكّد أهمية العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها.
وبحث الصفدي مع رئيس الوزراء الإيرلندي آفاق زيادة التعاون الثنائي وجهود استعادة الهدوء في المنطقة. وثمّن دور إيرلندا في دعم جهود تكريس الاستقرار، ومواقفها الثابتة الداعمة للسلام العادل في المنطقة على أساس حل الدولتين.
