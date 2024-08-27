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وزير الخارجية: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أولوية

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
ايمن الصفدي
الثلاثاء، 27-08-2024 12:32 ص

الوكيل الإخباري-   أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها.

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وشدد الوزيران، في اتصال هاتفي جاء في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة، أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والذي قد يقود إلى  حرب إقليمية.


وأكد الصفدي دعم الأردن الجهود التي تقودها مصر، وقطر، والولايات المتحدة، للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتضمن النفاذ الإنساني وتتيح إدخال مساعدات إنسانية وطبية كافية ودون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية والصحية فيه.

 
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