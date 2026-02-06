وزير الخارجية ونظرائه السعودي والبحريني والمصري والقطري يبدأون زيارة لسلوفينيا

كما سيشارك الصفدي والوزراء في جلسة حوارية في إطار منتدى بليد الاستراتيجي.
