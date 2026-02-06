وزير الخارجية ونظرائه السعودي والبحريني والمصري والقطري يبدأون زيارة لسلوفينيا

الوكيل الإخباري- بدأ اليوم الجمعة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزراء خارجية كلّ من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ووزير دولة للشؤون الخارجية في دولة قطر زيارة عمل إلى العاصمة السلوفينية ليوبليانا، يلتقون خلالها نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون ‎لبحث الجهود المبذولة لالتزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على تثمين مواقف سلوفينيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة.

