وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة تنفيذ اتفاق إيران

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، محادثاتٍ هاتفيةً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ركّزت على الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتحقيق التهدئة المستدامة في المنطقة.

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وأكد الصفدي والشيخ عبدالله ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، ويكرّس الأمن والاستقرار الدائمين.



وشدّد الصفدي والشيخ عبدالله على تضامن المملكة والإمارات المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.



وبحث الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.