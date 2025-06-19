وزير الخارجية ونظيره الإيرلندي يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

وأكّد الصفدي وهاريس ضرورة وقف الحرب والعودة إلى المفاوضات للتوصل لحل للملف النووي الإيراني.
كما أكّد الوزيران ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فوريًّا إلى القطاع ومن خلال منظمات الأمم المتحدة.
وبحث الصفدي وهاريس الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية، وأكّدا ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوّض حل الدولتين وتدفع نحو المزيد من التصعيد.
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