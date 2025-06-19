وزير الخارجية ونظيره الإيرلندي يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس، بحث خلاله الوزيران سبل خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

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