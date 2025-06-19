الخميس 2025-06-19 06:31 م
 

وزير الخارجية ونظيره الإيرلندي يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الخميس، 19-06-2025 06:23 م

الوكيل الإخباري-    تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس، بحث خلاله الوزيران سبل خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

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وأكّد الصفدي وهاريس ضرورة وقف الحرب والعودة إلى المفاوضات للتوصل لحل للملف النووي الإيراني.
كما أكّد الوزيران ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فوريًّا إلى القطاع ومن خلال منظمات الأمم المتحدة.
وبحث الصفدي وهاريس الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية، وأكّدا ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوّض حل الدولتين وتدفع نحو المزيد من التصعيد.

 
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