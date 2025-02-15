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وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
السبت، 15-02-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري-   أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية إلى القطاع.

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وأجرى الوزيران مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية.


وناقش الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

 
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