وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

وأجرى الوزيران مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وناقش الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.
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