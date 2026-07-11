وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان سبل إنهاء التصعيد في المنطقة

04:22 م

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة هاكان فيدان اليوم آفاق إنهاء التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. اضافة اعلان





وأكّد الصفدي وفيدان في اتصالٍ هاتفيٍّ أهمية تكاتف الجهود لتكريس التهدئة، واعتماد الحوار سبيلًا لحل الأزمة.



كما حذّر الوزيران من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تكرس الاحتلال، وتخرق حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والحياة الكريمة على أرضه التاريخية، وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل.



وشدّد الصفدي وفيدان على ضرورة تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتثبيت الاستقرار في غزة.



كما أكّد الوزيران استمرار العمل المشترك لدعم الجمهورية العربية السورية ووحدتها وأمنها واستقرارها، ومسيرة إعادة البناء التي أطلقتها الحكومة السورية لبناء المستقبل الذي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق وطموحاته. وشدّدا على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدخلاتها في شؤون سوريا الداخلية ومحاولات زعزعة استقرارها.



ووضع فيدان الصفدي في صورة مخرجات قمة الناتو التي استضافتها تركيا الأسبوع الماضي. وهنّأ الصفدي نظيره التركي على التنظيم المتميز للقمة.



وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة وتركيا، وأكّدا استمرار العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات.





