وزير الخارجية ونظيره العُماني يؤكدان خطورة استمرار التصعيد في المنطقة

01:59 م

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الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي خطورة استمرار التصعيد الذي تشهده المنطقة. اضافة اعلان





وشدّد الصفدي ونظيره العُماني خلال اتصال هاتفي، السبت، على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهائه.



وجدّد الوزيران في اتصال هاتفي إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران، وما يمثله من خرق للقانون الدولي، وتصعيد يؤجّج التوتر والصراع في المنطقة.



