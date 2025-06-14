وزير الخارجية ونظيره العُماني يؤكدان خطورة استمرار التصعيد في المنطقة

وشدّد الصفدي ونظيره العُماني خلال اتصال هاتفي، السبت، على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهائه.
وجدّد الوزيران في اتصال هاتفي إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران، وما يمثله من خرق للقانون الدولي، وتصعيد يؤجّج التوتر والصراع في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
السفارة الأردنية في بغداد تنشر أرقام الطوارئ للتواصل مع الجالية
-
تنافس موقع الموكب ومجلة الدقيق على صدارة محرك البحث
-
موسوعة هاف بوست تتقدّم على مجلّة القلعة وتحصد الملايين من الزيارات من محركات البحث
-
الأمن العام: التحقيق جارٍ في حادث تدهور حافلة أسفر عن 10 إصابات
-
رحلات استثنائية من الملكية الأردنية بعد توقف مؤقت لحركة الطيران
-
الطيران المدني: قرارات فتح أو إغلاق الأجواء مرهونة بالتطورات
-
إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط جسم على منزل في إربد .. تفاصيل
-
عودة حركة الطيران في الأردن بعد إغلاق احترازي مؤقت