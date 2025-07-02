وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري

وهنّأ الصفدي شاهين على مسؤولياتها الجديدة، وأكّد استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك إزاء التطورات في المنطقة.
وأكّد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاقية تبادل، وضمان إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.
وشدّد الصفدي وشاهين على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تنذر بتفجر الأوضاع ومزيد من التوتر.
وجدّد الصفدي التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هي السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
3500 طالب وطالبة التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في الكورة
-
ضبط 9 مركبات تنقل البازلت من مواقع غير مرخصة
-
رئيس النواب يلتقي في لندن رئيسي مجلسي العموم واللوردات البريطانيين
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث آفاق التعاون مع السفيرة التونسية في المملكة
-
العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا
-
قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
مستشفى المقاصد: معالجة 270 مريضا بالمجان في عجلون
-
أكثر من 115 ألف خريج وافد من الجامعات الأردنية خلال 25 عامًا