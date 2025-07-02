الأربعاء 2025-07-02 10:48 م
 

وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 02-07-2025 09:47 م
الوكيل الإخباري-    أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا مع وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية د. فارسين شاهين، بحثا خلاله سبل وقف العدوان على غزة، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.اضافة اعلان


وهنّأ الصفدي شاهين على مسؤولياتها الجديدة، وأكّد استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك إزاء التطورات في المنطقة.

وأكّد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاقية تبادل، وضمان إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.

وشدّد الصفدي وشاهين على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تنذر بتفجر الأوضاع ومزيد من التوتر.

وجدّد الصفدي التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هي السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 
gnews

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