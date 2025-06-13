وزير الخارجية ونظيره القبرصي يبحثان التصعيد الخطير

وبحث الصفدي ونظيره القبرصي تبعات التصعيد الخطير وانعكاساته على المنطقة، وبما في ذلك على سلامة الملاحة الجوية في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية القبرصي أن بلاده ستستقبل أي رحلات جوية تابعة للملكية الأردنية إذا ما تقرر تحويل خط سيرها خلال عودتها إلى الأردن للهبوط في قبرص، وستقدم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين الأردنيين على متنها.
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