الجمعة 2025-06-13 01:03 م
 

وزير الخارجية ونظيره القبرصي يبحثان التصعيد الخطير

نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الجمعة، 13-06-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري-    بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، التصعيد الخطير نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي دانه الصفدي باعتباره عدوانا غاشما وخرقا فاضحا للقانون الدولي وسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة.

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وبحث الصفدي ونظيره القبرصي تبعات التصعيد الخطير وانعكاساته على المنطقة، وبما في ذلك على سلامة الملاحة الجوية في المنطقة.


وأكد وزير الخارجية القبرصي أن بلاده ستستقبل أي رحلات جوية تابعة للملكية الأردنية إذا ما تقرر تحويل خط سيرها خلال عودتها إلى الأردن للهبوط في قبرص، وستقدم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين الأردنيين على متنها.

 
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