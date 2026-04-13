وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان فرص التهدئة بعد المفاوضات الأميركية الإيرانية

الإثنين، 13-04-2026 01:41 م
الوكيل الإخباري-  بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي، الاثنين، تطورات الأوضاع في المنطقة، وآفاق تحقيق التهدئة الإقليمية بعد المفاوضات الأميركية الإيرانية التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد.اضافة اعلان


وجاء الاتصال في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين حول سبل إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار.
 
 


