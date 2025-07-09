الأربعاء 2025-07-09 05:43 م
 

وزير الخارجية ونظيره الكويتي يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأردنية الكويتية

وزير الخارجية ونظيره الكويتي يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأردنية الكويتية
وزير الخارجية ونظيره الكويتي يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأردنية الكويتية
 
الأربعاء، 09-07-2025 05:02 م

الوكيل الإخباري-    ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية - الكويتية، التي عقدت اليوم الأربعاء، في دولة الكويت الشقيقة.

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وأكد الصفدي واليحيا، عمق علاقات الأخوة الراسخة بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة، وبحثا سبل تعزيزها في مختلف المجالات، خدمة لمصالحهما المشتركة، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.


كما أكدا، أهمية انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية - الكويتية، باعتباره مؤشرا إضافيا على حرص البلدين المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ضمن أطر مؤسساتية.

 
 
gnews

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