وزير الخارجية ونظيره اللبناني يجريان مباحثات هاتفية

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبدالله بوحبيب محادثات هاتفية، اليوم الثلاثاء، تناولت تطورات الأوضاع في سوريا، وخطوات تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

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