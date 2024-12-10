 
الثلاثاء 2024-12-10 10:44 م
 

وزير الخارجية ونظيره اللبناني يجريان مباحثات هاتفية

أيمن الصفدي ووزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية عبدالله بو حبيب
أيمن الصفدي ووزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية عبدالله بو حبيب
الثلاثاء، 10-12-2024 10:11 م

الوكيل الإخباري-    أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبدالله بوحبيب محادثات هاتفية، اليوم الثلاثاء، تناولت تطورات الأوضاع في سوريا، وخطوات تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

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ووضع بوحبيب الصفدي في صورة الخطوات التي يقوم بها لبنان لتثبيت وقف إطلاق النار.
وأكد الصفدي وقوف الأردن المطلق مع لبنان الشقيق وأمنه واستقراره.

 
gnews

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