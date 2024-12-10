وزير الخارجية ونظيره اللبناني يجريان مباحثات هاتفية

ووضع بوحبيب الصفدي في صورة الخطوات التي يقوم بها لبنان لتثبيت وقف إطلاق النار.
وأكد الصفدي وقوف الأردن المطلق مع لبنان الشقيق وأمنه واستقراره.
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