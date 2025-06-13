وزير الخارجية ونظيره المصري يدينان العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- دان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية في جمهورية مصر العربية الشقيقة بدر عبد العاطي اليوم، العدوان الإسرائيلي على إيران، باعتباره تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ودفعًا للمنطقة نحو المزيد من التوتر والصراع.

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وبحث الصفدي وعبد العاطي انعكاسات العدوان الإسرائيلي على أمن المنطقة واستقرارها، والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة الإقليمية.