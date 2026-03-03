وزير الخارجية ونظيره الهنغاري يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو.

وبحث الوزيران التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق استعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع، مؤكدين أهمية تفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأدان الصفدي الهجمات الإيرانية على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وحذّر من تبعات استمرارها.