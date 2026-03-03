الأربعاء 2026-03-04 12:08 ص

وزير الخارجية ونظيره الهنغاري يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الثلاثاء، 03-03-2026 10:49 م

الوكيل الإخباري-   تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو.

اضافة اعلان


وبحث الوزيران التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق استعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع، مؤكدين أهمية تفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.


وأدان الصفدي الهجمات الإيرانية على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وحذّر من تبعات استمرارها.


وأكّد سيارتو تضامن بلاده مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

عربي ودولي الإمارات: لم نشارك في الحرب ونحتفظ بحق الدفاع عن النفس

دخان متصاعد من آثار الاستهداف في مدينة السليمانية

عربي ودولي ضربة تستهدف مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق

خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي لمناطق يتجه لضربها في لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان 3 قرى في جنوب لبنان

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتلقى خلال الأيام الثلاثة الماضية 30 اتصالا هاتفيا من زعماء ورؤساء وقادة دول

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

عربي ودولي رويترز: قادة لبنان يعتزمون تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب : البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز "في حال الضرورة"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى البحر المتوسط

طائرة مسيرة

عربي ودولي اندلاع حريق قرب القنصلية الأمريكية في دبي بعد هجوم بطائرة مسيرة



 






الأكثر مشاهدة