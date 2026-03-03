وزير الخارجية ونظيره الهنغاري يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة

وبحث الوزيران التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق استعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع، مؤكدين أهمية تفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدان الصفدي الهجمات الإيرانية على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وحذّر من تبعات استمرارها.
وأكّد سيارتو تضامن بلاده مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.
