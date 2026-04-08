الأربعاء 2026-04-08 11:04 م

وزير الخارجية ونظيره الياباني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 08-04-2026 07:34 م

الوكيل الإخباري-   تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي.

اضافة اعلان


بحث الوزيران خلال الاتصال تطوّرات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق في جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.


ورحّب الصفدي وموتيجي بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وشدّدا على دعم الجهود المُستهدِفة تحقيق التهدئة المستدامة.


وأكّد الصفدي ضرورة أن تنتج المحادثات التي ستجريها الولايات المتحدة وإيران اتفاقًا يضمن الأمن والاستقرار واحترام القانون الدولي وسيادة الدول ويعالج كلّ أسباب التوتر على مدى السنوات الماضية.
كما بحث الوزيران التدهور الخطير في الأوضاع في لبنان، حيث أكّد الصفدي ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كلّ أراضيها.
وأكّد الوزيران ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، وتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار.


ووضعَ الصفدي نظيرَه الياباني في صورة التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية نتيجة للخطوات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حلّ الدولتين، بما في ذلك الاستيطان وضمّ الأراضي الفلسطينية وخرق حق المسلمين والمسيحيين في العبادة.


وشدّد الصفدي على ضرورة إطلاق جهد دولي حقيقي ومؤثّر لوقف هذه الإجراءات.


وأكّد الوزيران عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، وبحثا الخطوات العملية لزيادة التعاون في عدد من المجالات الحيوية.

 
 


رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






