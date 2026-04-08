وزير الخارجية ونظيره الياباني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي.

بحث الوزيران خلال الاتصال تطوّرات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق في جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



ورحّب الصفدي وموتيجي بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وشدّدا على دعم الجهود المُستهدِفة تحقيق التهدئة المستدامة.



وأكّد الصفدي ضرورة أن تنتج المحادثات التي ستجريها الولايات المتحدة وإيران اتفاقًا يضمن الأمن والاستقرار واحترام القانون الدولي وسيادة الدول ويعالج كلّ أسباب التوتر على مدى السنوات الماضية.

كما بحث الوزيران التدهور الخطير في الأوضاع في لبنان، حيث أكّد الصفدي ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كلّ أراضيها.

وأكّد الوزيران ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، وتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار.



ووضعَ الصفدي نظيرَه الياباني في صورة التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية نتيجة للخطوات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حلّ الدولتين، بما في ذلك الاستيطان وضمّ الأراضي الفلسطينية وخرق حق المسلمين والمسيحيين في العبادة.



وشدّد الصفدي على ضرورة إطلاق جهد دولي حقيقي ومؤثّر لوقف هذه الإجراءات.