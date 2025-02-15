وزير الخارجية يؤكد القدرة على بناء غزة دون تهجير أهلها

وتناولت المباحثات جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بشكل كافٍ وفوري.
وأكد الصفدي القدرة على بناء غزة من دون تهجير أهلها منها وأن مصر تعمل على خطة شاملة لتحقيق ذلك بدعم عربي، مشددا على موقف الأردن الثابت في تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير.
وشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني لتعيش بأمن وسلام على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة.
كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في سوريا حيث أكد الصفدي ضرورة دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها ووحدتها وسيادتها وتخلصها من الإرهاب وتهيئة ظروف العودة الطوعية للاجئين وتحفظ حقوق جميع مكونات الشعب السوري.
والتقى الصفدي المستشار النمساوي ووزير الخارجية الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية الكسندر شالينبيرغ وأجرى معه مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي
-
وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء
-
افتتاح فرع للبريد الأردني في بلدية إربد الكبرى
-
الأردن يدين الهجوم الذي تعرض له موكب اليونيفيل في لبنان
-
رجالات الفحيص يثمنون ويدعمون مواقف جلالة الملك الرافضة لتهجير الفلسطينيين
-
هام من وزارة الأوقاف بشأن المسجلين للحج هذا العام
-
السفارة الأمريكية في عمّان تغلق ابوابها الاحد