وزير الخارجية يؤكد القدرة على بناء غزة دون تهجير أهلها

11:57 م

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الوكيل الإخباري- واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، لقاءاته مع عدد من رؤساء الوفود ووزراء الخارجية والمسؤولين المشاركين في الدورة الحادية والستين لمؤتمر ميونخ للأمن، حيث بحث معهم العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والأوضاع الإقليمية. اضافة اعلان





وتناولت المباحثات جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بشكل كافٍ وفوري.



وأكد الصفدي القدرة على بناء غزة من دون تهجير أهلها منها وأن مصر تعمل على خطة شاملة لتحقيق ذلك بدعم عربي، مشددا على موقف الأردن الثابت في تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير.



وشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني لتعيش بأمن وسلام على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة.



كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في سوريا حيث أكد الصفدي ضرورة دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها ووحدتها وسيادتها وتخلصها من الإرهاب وتهيئة ظروف العودة الطوعية للاجئين وتحفظ حقوق جميع مكونات الشعب السوري.



والتقى الصفدي المستشار النمساوي ووزير الخارجية الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية الكسندر شالينبيرغ وأجرى معه مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.



