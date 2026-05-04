وزير الخارجية يؤكد تضامن الأردن مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الإثنين، 04-05-2026 09:41 م

الوكيل الإخباري-   أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، تجدّد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي أجراه، الاثنين، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأكد الصفدي تضامن المملكة المطلق مع الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات التي تمثّل، تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن الإمارات واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 
 


