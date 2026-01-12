وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وحفظ السلام الدولي

وبحث الصفدي ولاكروا الأوضاع في المنطقة، وآليات تعزيز وتطوير التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة.
وأكّد الصفدي دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الدولية في مناطق انتشارها وبما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التعليم العالي ترفع عدد مستفيدي صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 60 ألفا
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
تعليق الدوام وتأجيل الامتحانات في جامعات بسبب الأحوال الجوية - اسماء
-
الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء
-
رئيس الوزراء: الملك وجّه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب
-
الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)
-
منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي