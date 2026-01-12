الإثنين 2026-01-12 08:19 م

وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وحفظ السلام الدولي

الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا.

وبحث الصفدي ولاكروا الأوضاع في المنطقة، وآليات تعزيز وتطوير التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة.


وأكّد الصفدي دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الدولية في مناطق انتشارها وبما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 
 


