وزير الخارجية يؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

09:40 ص

الوكيل الإخباري- كّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتماد الدبلوماسية سبيلًا للتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر. اضافة اعلان





وجدّد الصفدي في جلسة حوارية أمس، أدارتها الإعلامية الأميركية أندريا ميتشيل على هامش أعمال منتدى أسبن للأمن، إدانةَ الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.



وشدّد الصفدي على أنّ لا مبرر لإيران في اعتداءاتها على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى أنّ لا أساس من الصحة لادّعاءات إيران وجود قواعد أميركية في الأردن.



وقال، إنّه لا يوجد قواعد أميركية في الأردن، وإنّ القوات الأميركية الموجودة في الأردن موجودة في إطار اتفاقية تعاون دفاعي تحترم السيادة الأردنية بشكل كامل، وفي إطار العمل المشترك على مكافحة الإرهاب.



وأضاف، أنّ الأردن والدول العربية ليسوا طرفًا في الحرب، ولطالما عملوا من أجل علاقات طيبة مع إيران، لكن الوصول إلى هذه العلاقات يتطلب معالجة أسباب التوتر وفي مقدمتها التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وضمان أن تبنى العلاقات على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.



وشدّد الصفدي على ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.



وأكّد الصفدي ضرورة إنهاء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل.



وشدّد على ضرورة احترام سيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من أرضه المحتلة، ودعم الحكومة اللبنانية في ممارسة سيادتها على كل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة.



وقال الصفدي خلال الجلسة، إنّ للعرب طرحًا واضحًا حول سبيل تحقيق السلام العادل الذي سيتمثّل في حل الدولتين. وقال إنّ السلام يجب أن يكون عادلًا وتقبله الشعوب من أجل ضمان المستقبل الآمن، وحل الدولتين هو السبيل الوحيد لذلك.



وقال الصفدي، إنّ الحكومة الإسرائيلية ترفض حل الدولتين، لكنها لا تقدّم أيّ طرح لتحقيق السلام العادل، بل على العكس من ذلك تصنع الصراعات وتؤجّجها، ما يحرم كل شعوب المنطقة حقهم في العيش بسلام.



وتحدّث الصفدي خلال الجلسة حول التحديات الإقليمية، وجهود المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار.





