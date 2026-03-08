وزير الخارجية يؤكد وقوف الاردن وتضامنه مع الامارات في مواجهة الاعتداءات

وأكّد الصفدي في اتصالٍ هاتفيٍّ مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وقوفَ الأردن مع الإمارات في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها في مواجهة هذه الاعتداءات.
وبحث الصفدي وسمو الشيخ عبدالله تبعات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وآفاق إنهائه.
وأكّد سمو الشيخ عبدالله تضامن دولة الإمارات مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تشنّها إيران على أراضيها.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس لجنة بلدية شيحان يعلن تثبيت موظفين تحت مسمى عامل وطن
-
وزارة الزراعة تعلق تصدير البندورة والخيار لمدة 10 أيام
-
وزير الخارجية يعزي باستشهاد ضابطين كويتيين
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
صندوق الزكاة ينظم إفطارا رمضانيا للأيتام
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك صوت متزن في محيط مضطرب
-
الأردن والسعودية: نتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات
-
الأردن وقطر يشددان على التضامن المطلق في مواجهة تهديدات إيران