وزير الخارجية يؤكد وقوف الاردن وتضامنه مع الامارات في مواجهة الاعتداءات

الوكيل الإخباري- أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وقوفَ الأردن بالكامل وتضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليها.

