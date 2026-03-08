الأحد 2026-03-08 11:10 م

وزير الخارجية يؤكد وقوف الاردن وتضامنه مع الامارات في مواجهة الاعتداءات

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأحد، 08-03-2026 10:01 م

الوكيل الإخباري-   أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وقوفَ الأردن بالكامل وتضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليها. 

وأكّد الصفدي في اتصالٍ هاتفيٍّ مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وقوفَ الأردن مع الإمارات في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها في مواجهة هذه الاعتداءات.

وبحث الصفدي وسمو الشيخ عبدالله تبعات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وآفاق إنهائه.

وأكّد سمو الشيخ عبدالله تضامن دولة الإمارات مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تشنّها إيران على أراضيها.

 
 


