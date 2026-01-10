وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأميركي إلى سوريا التطورات في حلب ودعم الانسحاب السلمي لقسد

09:16 ص

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الجمعة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك.





وبحث الصفدي وبارِك مستجدّات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية في سياق التعاون والتنسيق المستمرَّيْن لدعم الحكومة السورية في جهودها ضمان أمن سوريا وسيادتها ووحدتها واستقرارها وحقوق كلّ مواطنيها وسلامتهم.



كما بحث الصفدي وبارِك التطوّرات في حلب وأكّدا التزام المملكة والولايات المتحدة دعم الجهود المُستهدِفة تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب السلمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من حلب، وضمان أمن وسلامة جميع المدنيين. كما أكّدا ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاق ١٠ آذار ٢٠٢٥، والذي سبق أن التزمت به الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.



وأكّد الصفدي وبارِك استمرار العمل المشترك على تطبيق خريطة الطريق "لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا" التي أُقِرَّت في سوريا بتاريخ ١٦ أيلول ٢٠٢٥، والتي أكّدت على ضرورة حلّ الأزمة في السويداء.

