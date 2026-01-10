السبت 2026-01-10 10:10 ص

وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأميركي إلى سوريا التطورات في حلب ودعم الانسحاب السلمي لقسد

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الجمعة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك
 
السبت، 10-01-2026 09:16 ص
الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الجمعة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك.اضافة اعلان


وبحث الصفدي وبارِك مستجدّات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية في سياق التعاون والتنسيق المستمرَّيْن لدعم الحكومة السورية في جهودها ضمان أمن سوريا وسيادتها ووحدتها واستقرارها وحقوق كلّ مواطنيها وسلامتهم.

كما بحث الصفدي وبارِك التطوّرات في حلب وأكّدا التزام المملكة والولايات المتحدة دعم الجهود المُستهدِفة تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب السلمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من حلب، وضمان أمن وسلامة جميع المدنيين. كما أكّدا ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاق ١٠ آذار ٢٠٢٥، والذي سبق أن التزمت به الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وأكّد الصفدي وبارِك استمرار العمل المشترك على تطبيق خريطة الطريق "لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا" التي أُقِرَّت في سوريا بتاريخ ١٦ أيلول ٢٠٢٥، والتي أكّدت على ضرورة حلّ الأزمة في السويداء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

للل

فن ومشاهير حسام حبيب يدخل على خط أزمة رامي عياش وشيرين

بلللل

منوعات رونالدو يعرض قصر الأحلام للبيع فجأة.. ما السبب؟

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، الجمعة، شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" (TUSAŞ)، وشركة الصناعات الدفاعية "روكيتسان" (ROKETSAN)، حيث اطّلع على أبرز برامج الشرك

أخبار محلية الحنيطي يبحث مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

ل

منوعات كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها الـ 44 بفيديو مؤثر

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الجمعة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأميركي إلى سوريا التطورات في حلب ودعم الانسحاب السلمي لقسد

5

منوعات شاب أمريكي يخفي في منزله 100 جمجمة وعظام بشرية

ر

منوعات سلوك صادم.. لماذا تأكل بعض الحيوانات صغارها؟

وفيات السبت 10-1-2026

الوفيات وفيات السبت 10-1-2026



 






الأكثر مشاهدة