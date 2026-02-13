وزير الخارجية يبحث مع نظرائه المصري والتركي والقطري تطورات الأوضاع في المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الجمعة، تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدّمتها الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما ‏بحث الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصالٍ هاتفيٍّ الأوضاع الإقليمية، وفي مقدّمتها التطورات في غزة، والتنسيق المشترك حيال جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.