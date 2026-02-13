وزير الخارجية يبحث مع نظرائه المصري والتركي والقطري تطورات الأوضاع في المنطقة

كما بحث الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصالٍ هاتفيٍّ الأوضاع الإقليمية، وفي مقدّمتها التطورات في غزة، والتنسيق المشترك حيال جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبحث الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأوضاع الإقليمية والتطورات في غزة والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يشيد بهدف التعمري في الدوري الفرنسي: النشمي ما شاء الله
-
زين العضايلة تحصد الذهبية في بطولة الأردن للجمباز
-
الامن العام : وفاة و3 إصابات خلال مشاجرة في الكرك
-
الساعة 12 مساء .. انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس
-
الملكة رانيا تشارك في قمة الأعمال العالمية بالهند
-
المومني: الإذاعة منبر إعلامي عريق أسّس لمفهوم الإعلام الحديث
-
الأردن يشارك بأعمال الدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي
-
"زراعة إربد" تواصل حملة مكافحة دودة الزرع لحماية المحاصيل الزراعية