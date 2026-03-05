الخميس 2026-03-05 09:49 م

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الإيرلندية التصعيد في المنطقة

الخميس، 05-03-2026 08:13 م

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي انعكاسات التصعيد الخطير في المنطقة على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعرض وإياها آفاق استعادة الهدوء عبر تفعيل الدبلوماسية وبما يضمن أمن المنطقة واستقرارها واحترام القانون الدولي.

وجدّد الصفدي خلال اتصالٍ هاتفيٍّ تلقّاه من نظيرته الإيرلندية إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول الخليج العربي الشقيقة، ورفض هذه الاعتداءات بصفتها تصعيدًا غيرَ مُبرَّرٍ وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول، مؤكّدًا أنّ الأردن سيتّخذ كلَّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيه وأمنه واستقراره وسيادته.


كما بحث الصفدي وماكنتي الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلتين، إضافة إلى التدهور الخطير الذي تشهده الأوضاع في لبنان.


‏وأكّدت ماكنتي تضامن بلادها مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

 
 


