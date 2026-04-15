وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز العلاقات والأوضاع الإقليمية

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، في برلين وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فاديفول وأجرى معه محادثات حول تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين والأوضاع الإقليمية.

وبحث الصفدي وفاديفول تطورات الأوضاع في المنطقة، وآفاق استعادة التهدئة الإقليمية المستدامة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والمفاوضات الأميركية الإيرانية التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد.



وجدّد الصفدي التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلّ شامل ينهي التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة ويعالج كلّ أسباب التوتر على مدى السنوات الماضية، ويضمن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة في مضيق هرمز وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982.



‏وبحث الوزيران التدهور الخطير في لبنان والجهود المستهدفة وقف إطلاق النار. وأكّد الوزيران أهمية المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي استضافتها الولايات المتحدة لتحقيق ذلك.



وبحث الصفدي وفاديفول تنسيق الجهود لإرسال مساعدات إنسانية فورية وكافية لمساعدة الحكومة اللبنانية على تلبية احتياجات أكثر من مليون لبناني نزحوا من بيوتهم وبلداتهم.



وأكّد الصفدي ضرورة الوقف الفوري للعدوان على لبنان، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها بسط سيادتها على كامل أراضيها وتفعيل مؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة.



‏وبحث الوزيران الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكّد الصفدي ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، والتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وإزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع.



‏وأكّد الصفدي ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض جهود حلّ الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، وخصوصًا بناء المستوطنات وتوسعتها وضمّ الأراضي والاعتداء على حرية العبادة ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

‏واستعرض الوزيران الأوضاع في سوريا، وأكّدا أهمية استقرار سوريا وأمنها ودعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء.



كما بحث الوزيران سبل التعاون في ضمان استمرار الدعم الدولي للاجئين السوريين من أجل تلبية احتياجاتهم وضمان العيش الكريم لهم بالتوازي مع العمل على إيجاد الظروف التي تتيح عودتهم الطوعية.



و‏أكّد الصفدي وفاديفول عمق ومتانة علاقات الصداقة الأردنية الألمانية، وبحثا سبل توسعة آفاق التعاون بين البلدين في عديد قطاعات حيوية وتنموية تشمل المياه والاستثمار والتعليم والتدريب المهني ثنائيًّا وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.



‏وثمّن الصفدي دعم ألمانيا المستمر للمملكة في مشاريع التنمية ومواجهة تبعات الأزمات الإقليمية.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتواصل لبحث سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار.



كما التقى الصفدي وزير الدولة البرلماني ونائب وزير الدفاع وعضو البرلمان الألماني نيلز شميد وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في المنطقة.