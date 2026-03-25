الأربعاء 2026-03-25 10:49 م

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد بالمنطقة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأربعاء، 25-03-2026 10:29 م

الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والحؤول دون توسّعه.


وأكّد الصفدي أهمية الدور الذي تقوم به جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية في هذه الجهود.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة