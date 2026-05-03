الأحد 2026-05-03 09:23 م

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني جهود اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأحد، 03-05-2026 07:38 م

الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة إسحاق دار الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق أميركي- إيراني يبني على اتفاق وقف إطلاق النار الحالي وينتج حلًّا شاملًا يضمن استعادة التهدئة والأمن والاستقرار في المنطقة.

اضافة اعلان

 

‏وثمّن الصفدي في اتصالٍ هاتفيٍّ الجهود التي تقوم بها باكستان من أجل إنهاء التصعيد وتبعاته إقليميًّا ودوليًّا.


وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان، وأكّدا الحرص المشترك على تطوير التعاون في مختلف المجالات، وإدامة التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدكتور راكان اللوزي رئيساً للجمعية الأردنية للعمود الفقري

أخبار محلية الدكتور راكان اللوزي رئيساً للجمعية الأردنية للعمود الفقري

تنسيق مصري سوري بشأن التطورات الإقليمية الراهنة

عربي ودولي تنسيق مصري سوري بشأن التطورات الإقليمية الراهنة

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور

أخبار محلية البدور يكشف موعد افتتاح مركز السرطان في مستشفى الأميرة بسمة

الأردنيون يدفعون 58 مليون دينار على شراء الأجهزة الخلوية في 2025

أخبار محلية توضيح حول ارتفاع أسعار الأجهزة الخلوية في الأردن

ل

الطقس الارصاد الجوية تُحذر المواطنين

امطار

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

امطار

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني جهود اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران



 
 






الأكثر مشاهدة

 