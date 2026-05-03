وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني جهود اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة إسحاق دار الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق أميركي- إيراني يبني على اتفاق وقف إطلاق النار الحالي وينتج حلًّا شاملًا يضمن استعادة التهدئة والأمن والاستقرار في المنطقة.

‏وثمّن الصفدي في اتصالٍ هاتفيٍّ الجهود التي تقوم بها باكستان من أجل إنهاء التصعيد وتبعاته إقليميًّا ودوليًّا.