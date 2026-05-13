الأربعاء 2026-05-13 10:53 م

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأربعاء، 13-05-2026 09:37 م

الوكيل الإخباري-   تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة عبد اللطيف بن راشد الزياني.

‏وأكّد الصفدي والزياني عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، خدمةً لمصالح المملكتين والشعبين الشقيقين.


وبحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المستهدفة إنهاءه واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر الماضية واحترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

 
 


