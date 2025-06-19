وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفوكي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، خلال اتصالٍ هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا يوراي بلانار، تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المُستهدِفة إنهاءه والعودة إلى المفاوضات للتوصل لاتفاق حول ملف إيران النووي.

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كما بحث الوزيران الأوضاع في غزة، حيث أكّد الصفدي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وفوري للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية.