الخميس 2025-06-19 08:11 م
 

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفوكي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الخميس، 19-06-2025 07:43 م

الوكيل الإخباري-    بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، خلال اتصالٍ هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا يوراي بلانار، تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المُستهدِفة إنهاءه والعودة إلى المفاوضات للتوصل لاتفاق حول ملف إيران النووي.

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كما بحث الوزيران الأوضاع في غزة، حيث أكّد الصفدي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وفوري للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية.


وبحث الصفدي وبلانار آليات تعزيز التعاون بين البلدين ثنائيًّا وعبر الاتحاد الأوروبي، وشدّدا على اهتمام المملكة وسلوفاكيا بتعميق علاقات الصداقة بينهما.

 
gnews

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