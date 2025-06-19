وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفوكي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة

كما بحث الوزيران الأوضاع في غزة، حيث أكّد الصفدي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وفوري للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية.
وبحث الصفدي وبلانار آليات تعزيز التعاون بين البلدين ثنائيًّا وعبر الاتحاد الأوروبي، وشدّدا على اهتمام المملكة وسلوفاكيا بتعميق علاقات الصداقة بينهما.
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