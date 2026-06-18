وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفيني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مع وزير الخارجية السلوفيني توني كايزر العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية.

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وهنّأ الصفدي في اتصالٍ هاتفيٍّ كايزر بتولّيه مسؤولياته الجديدة وزير الخارجية في سلوفينيا، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والبناء على ما تحقق من تطور فيها، وإيجاد آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات التي تهم البلدين.