وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفيني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وهنّأ الصفدي في اتصالٍ هاتفيٍّ كايزر بتولّيه مسؤولياته الجديدة وزير الخارجية في سلوفينيا، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والبناء على ما تحقق من تطور فيها، وإيجاد آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات التي تهم البلدين.
كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار، في ضوء توقيع مذكّرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
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