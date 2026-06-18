الخميس 2026-06-18 05:35 م

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفيني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الخميس، 18-06-2026 05:21 م

الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مع وزير الخارجية السلوفيني توني كايزر العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية.

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وهنّأ الصفدي في اتصالٍ هاتفيٍّ كايزر بتولّيه مسؤولياته الجديدة وزير الخارجية في سلوفينيا، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والبناء على ما تحقق من تطور فيها، وإيجاد آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات التي تهم البلدين.


كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار، في ضوء توقيع مذكّرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

 
 


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