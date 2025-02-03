وزير الخارجية يبحث مع نظيره السنغافوري تعزيز العلاقات

وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وزيادة التعاون في مختلف المجالات.
وأكد الوزيران ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة واستمرار التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع.
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