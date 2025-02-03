وزير الخارجية يبحث مع نظيره السنغافوري تعزيز العلاقات

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الوكيل الإخباري- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان. اضافة اعلان





وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وزيادة التعاون في مختلف المجالات.



وأكد الوزيران ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة واستمرار التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع.