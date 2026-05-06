الأربعاء 2026-05-06 05:01 م

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكوري العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 06-05-2026 04:54 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية كوريا تشو هيون، وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

اضافة اعلان


‏وأكّد الصفدي وهيون عمق العلاقات التي تجمع الأردن وكوريا، والحرص المشترك على تعزيزها تعاونا أوسع في مختلف القطاعات التي تهم البلدين وتخدم مصالح الشعبين.


‏وبحثا التطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد فيها والتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينتج حلا شاملا يضمن استعادة التهدئة والأمن والاستقرار في المنطقة.


واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور لمتابعة جهود تعزيز التعاون الثنائي وإزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكوري العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

الملك: استمرار التعاون الأردني القبرصي اليوناني لخدمة شعوبنا وإقليمنا

أخبار محلية الملك: استمرار التعاون الأردني القبرصي اليوناني لخدمة شعوبنا وإقليمنا

الملك والرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان يعقدون قمة ثلاثية

أخبار محلية الملك والرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان يعقدون قمة ثلاثية

ب

أخبار محلية الرئيس القبرصي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي

ب

شؤون برلمانية خارجية النواب: القمة الثلاثية في عمان خطوة استراتيجية للأمن والاستقرار الإقليمي

الهيئة العامة لـ"صناعة عمّان" تقر التقريرين المالي والإداري لعام 2025

اقتصاد محلي الهيئة العامة لـ"صناعة عمّان" تقر التقريرين المالي والإداري لعام 2025

ف

أخبار محلية حسان يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية

أزمة هرمز تدفع ألمانيا لطلب وقود طائرات من إسرائيل

عربي ودولي أزمة هرمز تدفع ألمانيا لطلب وقود طائرات من إسرائيل



 
 






الأكثر مشاهدة

 