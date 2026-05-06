وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكوري العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية كوريا تشو هيون، وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

‏وأكّد الصفدي وهيون عمق العلاقات التي تجمع الأردن وكوريا، والحرص المشترك على تعزيزها تعاونا أوسع في مختلف القطاعات التي تهم البلدين وتخدم مصالح الشعبين.



‏وبحثا التطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد فيها والتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينتج حلا شاملا يضمن استعادة التهدئة والأمن والاستقرار في المنطقة.