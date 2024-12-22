وزير الخارجية يبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز العلاقات الثنائية

وأكد الصفدي وفليتشر أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين الأردن والأمم المتحدة، والحرص المشترك على زيادة التعاون.
وبحث الصفدي وفليتشر، خلال زيارته الأولى للمملكة منذ توليه مسؤولياته في ٩ تشرين الأول ٢٠٢٤، جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما بحثا آليات التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا التي يبدأ شعبها مرحلة مهمة من إعادة بناء بلده.
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