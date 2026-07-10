وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد في المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، الجمعة، التطورات في المنطقة، وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده.

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وأكّد الصفدي وعبدالعاطي في اتصالٍ هاتفيٍّ إدانتهما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية، وكلّ ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها.



وشدّد الصفدي على أنّ المملكة ستستمر في اتخاذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كلّ ما تتّخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها.