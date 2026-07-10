وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد في المنطقة

وأكّد الصفدي وعبدالعاطي في اتصالٍ هاتفيٍّ إدانتهما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية، وكلّ ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها.
وشدّد الصفدي على أنّ المملكة ستستمر في اتخاذ كلّ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتتضامن بالمطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كلّ ما تتّخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها.
وأكّد عبدالعاطي تضامن مصر الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات.
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