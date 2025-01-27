وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع الإقليمية

وأكد الوزيران عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على زيادة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
وشددا على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لبدء عملية إعادة الإعمار، مؤكدين على التعاون بين البلدين في جهود إيصال المساعدات.
وأكد الصفدي وفيدان أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددين على أهمية البدء بإعادة إعمار غزة وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير.
وبحث الوزيران خطوات دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمنه واستقراره وحريته وسيادته وتحفظ حقوق جميع مكونات شعبه.
وأكدا استمرار التنسيق والتعاون في الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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